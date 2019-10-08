Maden işçileri Ankara yolunda

Yağmur çamur dinlemiyorlar, hakları için mücadele ediyorlar.

Soma meden faciasından sonra işten çıkarılan ancak emelilik ve kıdem tazminatını alamayan madenciler eylemde.

Ankara'ya doğru yürüyüşe başlayan işçiler hala Kırkağaç'ta bekletiliyor.

İşçiler yolun açılmamasına tepkili.

Geceyi yine Kırkağaç'ta geçirecek işçiler, geri adım atmayacaklarını ilan etti.

İşçiler adına oluşturulacak temsilci heyeti de Ankara'ya gidecek. Heyet AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Enerji Bakanı Yardımcısı Bekir Gezer ve diğer siyasi parti yöneticileri ile görüşecek.

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