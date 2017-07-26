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Malatya'da ihale öncesi firmaya silahlı baskın

Saldırganlar geldikleri otomobille kaçarken, polis saldırganları yakalamak için çalışmalara başladı

Malatya'da ihale öncesi firmaya silahlı baskın

Malatya'da, 2'nci Ordu Komutanlığı'nın mutfak eşyası ihalesine katılmak için hazırlık yapan firmaya silahlı baskın düzenlendi. Saldırıda 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

DHA'nın haberine göre, Yeşilyurt İlçesi İnönü Mahallesi'nde faliyet gösteren mutfak eşyaları satan firmaya bugün saat 13.00 sıralarında gelen 2 kişi, tabancalarla rastgele ateş etti. Bu sırada içeride çalışan Mehmet Yiğit başına isabet eden kurşunla olay yerinde öldü. İçeride çalışan Mustafa.Y. ile Hakan S. ağır  yaralandı. Yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, oradan da Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırıldı.

Saldırganlar geldikleri otomobille kaçarken, polis saldırganları yakalamak için çalışmalara başladı. Baskının, bir süre sonra yapılacak olan 2´nci Ordu mutfak malzemesi ihalesiyle ilgili olabileceği iddia edildi.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Etiketler; #malata
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