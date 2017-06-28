Lavrov: Orantılı karşılık vereceğiz
Lavrov: Orantılı karşılık vereceğiz
Yargıtay'dan Aziz Yıldırım kararı!
Yargıtay'dan Aziz Yıldırım kararı!
"Koçyiğit askeri okul personeli ve öğrencilerini fişledi"
Tablet ve telefonlara dikkat
Tablet ve telefonlara dikkat

Manisa'da 65 işçi 3 aydan beri maaşlarını alamıyor

Manisa'da 65 işçi 3 aydan beri maaşlarını alamıyor. Emekçiler son çare olarak Türkiye Kömür İşletmeleri'ne ait Ege Linyit İşletmesi önününe giderek seslerini duyurmaya çalıştı.

Manisa'da 65 işçi 3 aydan beri maaşlarını alamıyor

Manisa'da 3 aydır maaşlarını alamayan emekçiler, seslerini duyurmaya çalıştı. 

Soma'da maden sahalarında kamyon şoförü ve iş makinası operatörü olarak çalışan 65'e işçi 3 aydan bu yana maaşlarını alamıyor.

Emekçiler son çare olarak Türkiye Kömür İşletmeleri Ege Linyitleri İşletmesi binası önünde toplandı.

Karşılarında muhatap bile bulamadıklarını söyleyen emekçiler, mağduriyetlerinin giderilmesini istedi.


HABER: MESUT TÖRÜN
ulusal.com.tr

Etiketler; #Manisa
banner863
Önceki Haber
'Akıllı cihazlar çocuklarda kamburluk ve asosyalliğe neden oluyor'
Sonraki Haber
İran'dan ABD'ye Suriye uyarısı: Ateşle oynamaya benzer
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.