Manisa'da 65 işçi 3 aydan beri maaşlarını alamıyor. Emekçiler son çare olarak Türkiye Kömür İşletmeleri'ne ait Ege Linyit İşletmesi önününe giderek seslerini duyurmaya çalıştı.

Manisa'da 3 aydır maaşlarını alamayan emekçiler, seslerini duyurmaya çalıştı.



Soma'da maden sahalarında kamyon şoförü ve iş makinası operatörü olarak çalışan 65'e işçi 3 aydan bu yana maaşlarını alamıyor.



Emekçiler son çare olarak Türkiye Kömür İşletmeleri Ege Linyitleri İşletmesi binası önünde toplandı.



Karşılarında muhatap bile bulamadıklarını söyleyen emekçiler, mağduriyetlerinin giderilmesini istedi.





HABER: MESUT TÖRÜN

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