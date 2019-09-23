Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, FOX TV'de katıldığı bir canlı yayında emeklilikte yaşa takılanlar EYT'liler ile ilgili açıklama yaptı. Yavaş, kendisinin verdiği sözün EYT'lilerin Genel Sağlık Sigortası'nı karşılamak olduğunu söyledi. Yavaş, "Herkese yardım ederken neden EYT'lilerin sağlık sigortasını ödemeyelim?" ifadelerini kullandı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, FOX TV'de İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat programının konuğu oldu.



Yavaş, burada emeklilikte yaşa takılanlar EYT'lilerin mağduriyeti ile ilgili açıklama yaptı.



Mansur Yavaş, şunları söyledi:



"Sosyal Güvenlik Kurumu sağlık yardımından faydalanamayan EYT'lilerin hastane, ilaç ve Genel Sağlık Sigorta primleri belediye tarafından karşılanacak. 75 lira sadece. Emeklilikte yaşa takılanlara, emeklilerin sahip olduğu indirimli ulaşım hakkı verilecek. Bütün iddia ettiğim budur. Şu anda henüz vermiyoruz. 31 Aralık'a kadar şu anda devlet destekliyor ama geçenlerde EYT'nin mitingi oldu, gittik oraya da katıldık. EYT'lilerin bu konuda herhangi bir sıkıntısı olsa bizi orada sahneye çıkartıp konuşturmazlardı. Tam tersine rakip adayların sayın Binali Yıldırım'ın bu konuda verdiği taahhütleri, hükümetin bu konuda verdiği taahhütleri ekleyerek gönderdik. 'Siz bunlarla karıştırıyorsunuz bizi' diye. Bizim verdiğimiz söz, sadece ve sadece Genel Sağlık Sigortası primi ödemek."



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