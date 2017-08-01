Anayasal haklarını kullanarak Türk-iş’e bağlı Teksif Sendikasında örgütlenmeye başladılar… Teker teker işten atıldılar…
İzmir Gaziemir Ege Serbest Bölge’de bulunan Meris Tekstil’de işçilerin örgütlenmeye başladığını öğrenen işveren çalışanlarını tazminatsız işten çıkardı...
İşten atılan 39 işçi sendika çatısı altında mücadeleyi sürdürüyor.
Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Koç İzmir ziyaretinde Meris Tekstil işçilerini ziyaret etti.
Koç, işçilerin sorularını yanıtladı.
Meris Teksil’de işten çıkartılanların yerine taşeron işçiler istihdam edildi.
HABER: BELMA YÜCEL
KAMERA: AKIN KARA
ulusal.com.tr
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