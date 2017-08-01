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Meris Tekstil'de 39 çalışan işten çıkarıldı

İzmir Gaziemir'deki Ege Serbest Bölge'de bulunan Meris Tekstil'de 39 çalışan işten çıkarıldı. Hak mücadelesi veren işçileri Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Koç ziyaret etti, "ortak mücadele örgütlenmeli" dedi.

Meris Tekstil'de 39 çalışan işten çıkarıldı
Anayasal haklarını kullanarak Türk-iş’e bağlı Teksif Sendikasında örgütlenmeye başladılar… Teker teker işten atıldılar…

İzmir Gaziemir Ege Serbest Bölge’de bulunan Meris Tekstil’de işçilerin örgütlenmeye başladığını öğrenen işveren çalışanlarını tazminatsız işten çıkardı...

İşten atılan 39 işçi sendika çatısı altında mücadeleyi sürdürüyor. 

Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Koç İzmir ziyaretinde Meris Tekstil işçilerini ziyaret etti.

Koç, işçilerin sorularını yanıtladı.

Meris Teksil’de işten çıkartılanların yerine taşeron işçiler istihdam edildi. 


HABER: BELMA YÜCEL
KAMERA: AKIN KARA 
ulusal.com.tr
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