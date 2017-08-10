Anayasal haklarını kullanarak sendikalı oldular… Örgütlenmeleriyle işten atıldılar.
Meris Tekstilde 39 işçi işlerine geri dönmek için mücadeleyi sürdürüyor.
Serbest Bölge önünde toplanan işçilere Türk-iş’e bağlı sendikaların şube başkanları da destek verdi.
TEKSİF İzmir Şube Başkanı Faruk Aksoy tüm işçilere örgütlenme çağrısında bulundu.
Aksoy, yurt dışına üretim yapan Meris Tekstil işverenine de seslendi.
HABER: BELMA YÜCEL
KAMERA: AKIN KARA
ulusal.com.tr
İzmir Gaziemir'deki Ege Serbest Bölge'de bulunan Meris Tekstil'de, sendikaya üye oldukları için işten atılan işçilerin hak mücadelesi devam ediyor. Tek suçları Anayasal haklarını kullanmak olan emekçiler, işlerine geri dönene kadar mücadelelerini sürdürecekler.
Anayasal haklarını kullanarak sendikalı oldular… Örgütlenmeleriyle işten atıldılar.
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde
Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.