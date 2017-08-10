İzmir Gaziemir'deki Ege Serbest Bölge'de bulunan Meris Tekstil'de, sendikaya üye oldukları için işten atılan işçilerin hak mücadelesi devam ediyor. Tek suçları Anayasal haklarını kullanmak olan emekçiler, işlerine geri dönene kadar mücadelelerini sürdürecekler.

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Anayasal haklarını kullanarak sendikalı oldular… Örgütlenmeleriyle işten atıldılar.



Meris Tekstilde 39 işçi işlerine geri dönmek için mücadeleyi sürdürüyor.



Serbest Bölge önünde toplanan işçilere Türk-iş’e bağlı sendikaların şube başkanları da destek verdi.



TEKSİF İzmir Şube Başkanı Faruk Aksoy tüm işçilere örgütlenme çağrısında bulundu.



Aksoy, yurt dışına üretim yapan Meris Tekstil işverenine de seslendi.





HABER: BELMA YÜCEL

KAMERA: AKIN KARA

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