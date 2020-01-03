Metal işçileri için grev kapıda

Arabulucu aşamasından da uzlaşı çıkmadı, işçiler için grev kararı kapıda.

Yaklaşık 120 bin metal işçisinin 2019-2021 döneminde alacağı zam için Türk Metal Sendikası ile Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası 7 Ekim’de görüşmelere başlamıştı. İşçi tarafının yüzde 26,28’lik zam talebine işveren yüzde 6,05 ile karşılık vermişti.

Tarafların anlaşamaması üzerine devreye arabulucu girdi. 3 Ocak'ta taraflar arabulucu eşliğinde son toplantısını yaptı. Ulusal Kanal'ın edindiği bilgilere göre bu toplantıda da uzlaşı sağlanamadı.

Anlaşmanın sağlanamaması üzerine arabulucu 3 gün içinde raporunu hazırlayıp Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na sunacak. Bakanlığın raporu taraflara tebliğinin ardından görüşmeler için ikinci 60 günlük süreç başlayacak.

Sendika bu süreçte fabrikalarda yetkisini kaybetmemek için işçiler adına grev kararı alacak.

Tarafların temasları sürerken metal işçileri de fabrikalarda harekete geçti. 3 Ocak’ta Türkiye'nin dört bir yanında işçiler fabrikaların yemekhanelerinde protestolar gerçekleştirdi.

Üç gün sürecek yemekhane protestolarının ardından da emekçiler iş yavaşlatma eylemlerine başlayacak.

HABER: SEDA AKYÜZ

KAMERA: UĞUR PİDECİ

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