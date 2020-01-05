Metal işçileri iş yavaşlatacak

Yüzde 26,28'lik zam talebine olumlu yanıt alamayan binlerce metal işçisi 6 Ocak'ta 10 dakika boyunca iş bırakacak.

Türk Metal Sendikası ve Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde sonuç çıkmayınca işçi eylemsellik sürecini başlatmıştı. İşçiler işverenin yüzde 6'lık zam teklifine ilk adım olarak fabrikalarda yürüyüş yaparak yanıt vermişti.

Yürüyüşlerin ardından işçiler 3 Ocak'ta yemekhanelerde protestolar yaptı. Yemekhane eylemleri 4 ve 5 Ocak tarihlerinde de sürdü.

İşçilerin sıradaki eylemi ise iş durdurma olacak.

Hafta başında işçiler 10 dakika iş yavaşlatma eylemi yapacak. Anlaşma sağlanamadığı taktirde bu süre 3 günde bir artacak.

Zam krizinin çözümü için Çalışma Bakanlığı arabulucu devreye girdirdi. Ancak 3 Ocak'taki arabulucu toplantısından sonuç çıkmadı. Arabulucu 7 Ocak'a kadar hazırladığı raporu bakanlığa sunacak. Ardından 60 günlük ikinci süreç başlayacak. Bu süreç içinde ise işçi

sendikası Türk Metal, genel grev kararı alacak.

ulusal.com.tr

