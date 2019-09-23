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Metal işçilerinin gözü 7 Ekim'de

Yaklaşık 120 bin metal işçisinin Toplu Sözleşme sürecinde taraflar ilk kez 7 Ekim’de masaya oturacak. Görüşmeler Türk Metal Sendikası ve Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası arasında yapılıyor. 7 Ekim’deki toplantıyla birlikte sözleşmenin imzalanması için ilk 60 günlük yasal süreç resmen başlamış olacak. İşveren sendikasında yapılacak ilk toplantıda işçi tarafının taleplerinin masaya yatırılacağı öğrenildi.

Metal işçilerinin gözü 7 Ekim'de

Teklif taslağı hazırlandı, işverene gönderildi. Binlerce metal işçisi için zam pazarlığı 7 Ekim’de başlıyor.

120 bine yakın metal işçisinin 2019-2021 yıllarında alacağı zam oranları için hazırlıklar tamamlandı. Masada işçiyi Türk-İş’e bağlı Türk Metal Sendikası, işvereni ise Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası temsil ediyor.

Bu işçilerin 112 bini için Türk Metal, yaklaşık 8 bin işçi için ise Çelik-İş ve Birleşik Metal-İş sendikaları yetkili olacak. Ancak Türk Metal'in imzalayacağı zam oranları her iki sendika için de bağlayıcı.

Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, 5 Eylül’de yaptığı açıklamada zam taleplerini kamuoyuna ilan etmişti.

Oranların açıklanmasının ardından metal işçilerinin maaşına yapılacak zam için taraflar ilk kez 7 Ekim’de bir araya gelecek. İlk toplantı Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası’nın İstanbul’daki genel merkezinde yapılacak.

Toplantıda Türk Metal Sendikası’nın kamuoyuna açıkladığı teklif taslağındaki taleplerin masaya yatırılacağı öğrenildi. İşçi tarafının taleplerine ilişkin işverenin ise önerilerini sunacağı belirtildi.

İşçi sendikasının zam oranları dışında sosyal haklara ilişkin de talepleri bulunuyor.

Öte yandan 7 Ekim’deki toplantının ardından sözleşmenin imzalanması için ilk 60 günlük yasal süreç de başlamış olacak. Bu süreçte uzlaşı sağlanamazsa devreye arabulucu girecek. Ancak arabulucudan da bir sonuç çıkmazsa taraflar için son aşama olan ikinci 60 günlük süreç başlayacak. Sendikanın bu süreçte greve çıkma hakkı bulunuyor.


ulusal.com.tr

Etiketler; #Türk Metal Sendikası
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