Metal işçisi zam masasını terk etti

İşveren teklifini yüzde 8’e çıkarttı, işçi tarafı masayı terk etti. İşçiler de fabrikalar iş durdurma eylemlerinin süresini arttırdı.

Binlerce metal işçisinin 2019-2021 yıllarında alacağı zam için görüşmeler 7 Ekim’de başlamıştı. Türk Metal Sendikası ve Türk Metal Sanayicileri Sendikası arasında yapılan görüşmelerde anlaşma sağlanamadı.

İşçinin yüzde 26,28’lik zam beklentisine işverenin yüzde 6,05 ile yanıt vermesinin ardından arabulucu devreye girdi.

Arabulucu eşliğindeki görüşmelerden de sonuç alamayınca işçiler eylemsellik sürecine girdi. 3 Ocak’ta yemekhanelerde protestolar düzenleyen metal işçileri ardından iş durdurma eylemlerine başladı.

6 Ocak’ta her vardiya giriş çıkışında 10’ar dakikayla başlayan eylemler, 10 Ocak’ta 15’er dakikadan toplam 45 dakikalık iş yavaşlatma eylemiyle sonuçlandı. İşçiler 13 Ocak’tan itibaren ise 20’şer dakikadan toplam bir saat iş bırakmaya hazırlanıyor.

İşçiler fabrikalarda eylemlerini büyütürken işveren de Türk Metal Sendikası’nı tekrar müzakere için masaya çağırdı. 10 Ocak’ta yapılan toplantıda işveren teklifini yüzde 8’e çıkarttı. İşçi tarafı ise rakamı kabul etmeyip masayı terk etti. İşverene yanıtın 19 Ocak’ta Bursa’da yapılacak mitingle verileceği ifade edildi.

Öte yandan Ulusal Kanal’ın edindiği bilgilere göre, Çalışma Bakanlığı arabulucunun hazırladığı uzlaşmazlık raporunu taraflara tebliğ etti. Artık görüşmeler için ikinci 60 günlük yasal süreç başlıyor. Bu süre içinde işçiler için grev kararı kapıda. Sendikanın fabrikalarda yetkisini kaybetmemesi için yakın zamanda grev kararı alması bekleniyor.

HABER: SEDA AKYÜZ

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