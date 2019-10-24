Milliyetçi Hareket Partisi MHP'den son dakika emeklilikte yaşa takılanlar EYT açıklaması- EYT son durum

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Mersin Milletvekili Baki Şimşek, Bengütürk TV'de emeklilikte yaşa takılanlar EYT konusunda değerlendirmelerde bulundu.

MHP'li Şimşek, şunları söyledi:

"Özellikle sağlık hizmetinin hizmet süresini dolduran bütün vatandaşlarımızı, primi dolduran bütün vatandaşlarımızı kapsamasını istiyoruz. Bu bir an önce çözülmeli, çünkü sosyal bir drama dönüşür. EYT ile ilgili de artık gereken yapılmalıdır. Çünkü, biz sahada dolaşırken vatandaşla birebir gerçekten her oturduğumuz ortamda 'EYT ne olacak?' diyor. Zaten devlet memuru olanların çoğu, EYT de çıksa emekli olmazlar. O kadar büyük boyutta bir yük çıkacağını da tahmin etmiyorum.

Milliyetçi Hareket Partisi'nin seçim vaadinde EYT'nin çözülmesi, bizim seçim vaatlerimiz arasında. Meclis'te de bunu birçok kez gündeme getirdik ama yaşadığımız süreç içerisinde buna gerekli kaynak henüz ayrılamadı. Ama ben özellikle hizmet süresini doldurmuş, emekli olamamış ama rahatsızlığı bulunan sağlıktan faydalanamayan çok sayıda vatandaşımız, bizi arıyor.

Bu sorunun artık bir şekilde çözülmesi gerekiyor."

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