Mustafa Destici'den emeklilikte yaşa takılanlar EYT açıklaması- 24 Ekim 2019 EYT haberleri

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, emeklilikte yaşa takılanlar EYT hakkında açıklama yaptı.

Destici, şunları söyledi:

"Ben defalarca söyledim. Yine söylüyorum. Emeklilikte yaşa takılanlar diye bilinen grup, erken emeklilik istemiyor. Bunlar, haklarının iade edilmesini istiyor. Bunlar devlette işe başlarken işçi ya da memur olarak ya da sivilde başlarken özelde, devletin sigorta yönetimi demiş ki, 'Sen 25 yıl şu kadar gün prim doldurduğunda emekli olursun'. İnsanlar, ona göre işine başlamış ama gelmiş sanki maçın ortasında kural değiştirme gibi belli bir süre sonra demiş ki 'Benim ekonomim bunu karşılamıyor. Ben yaş sınırı getiriyorum. Yaş zorunluluğu getiriyorum' demiş. Bunu yeni işe başlayan için koyabilirsin. O tarihten 99'dan bahsediyorum 99'dan itibaren ama 99 öncesi bunu yapmaya sosyal devletin yapma hakkı yoktur. Yaparsan yanlış yapmış olur. Onun için bu yapılan yanlıştır. Emeklilikte yaşa takılan kardeşlerimizin bu mağduriyeti derhal giderilmeli. İnşallah yeni dönemde TBMM'de bu mesele çözülür."

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