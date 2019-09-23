Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, "#EmeklilikdeYaşaTakılanlar sizlerin sorunlarınızı, mağduriyetinizi ve beklentilerinizi bilen kişi sayısı çok az, konu popüler olduğu için yazan çizen yorum yapan kişi sayısı bir hayli fazlalaştı, bunlara itibar etmeyin! Rapor ortada EYT SYDD gerekli açıklamayı yapıyor!" dedi

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, emeklilikte yaşa takılanlar EYT ile ilgili yeni açıklama yaptı.



"BUNLARA İTİBAR ETMEYİN"



Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Erdursun; EYT'lilerin sorunlarını, mağduriyetlerini ve beklentilerini bilen kişi sayısının çok az olduğunu belirtti.



Konunun popüler olduğu için yazan, çizen ve yorum yapan kişi sayısının bir hayli fazlalaştığını aktaran Özgür Erdursun, "Bunlara itibar etmeyin" dedi.



Raporun ortada olduğunu ifade eden Erdursun, Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin (EYT-SYDD) gerekli açıklamayı yaptığının altını çizdi.



ulusal.com.tr



