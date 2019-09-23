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Özgür Erdursun'dan EYT ile ilgili yeni açıklama - Son dakika 23 Eylül 2019 Pazartesi haberleri

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, "Son dönemlerde yıllardır anlattığım konular ülke gündeminde yerini bulmaya başladı...! #EYT, Düşük emekli maaşı, emekli olduktan sonra sistemden çıkamamak, emeklilerin çalışması ve buna bağlı işsizlik oranlarının artışı! bunların hepsi birlikte ele alınmalı...!" dedi

Özgür Erdursun'dan EYT ile ilgili yeni açıklama - Son dakika 23 Eylül 2019 Pazartesi haberleri

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, emeklilikte yaşa takılanlar EYT ile ilgili yeni açıklama yaptı.

Erdursun, şunları belirtti:

"Son dönemlerde yıllardır anlattığım konular ülke gündeminde yerini bulmaya başladı...! 

#EYT, Düşük emekli maaşı, emekli olduktan sonra sistemden çıkamamak, emeklilerin çalışması ve buna bağlı işsizlik oranlarının artışı! 

Bunların hepsi birlikte ele alınmalı...!"

ulusal.com.tr

Etiketler; #özgür erdursun #Emeklilikte yaşa takılanlar #eyt
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