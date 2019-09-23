Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, emeklilikte yaşa takılanlar EYT ile ilgili yeni açıklama yaptı.
Erdursun, şunları belirtti:
"Son dönemlerde yıllardır anlattığım konular ülke gündeminde yerini bulmaya başladı...!
#EYT, Düşük emekli maaşı, emekli olduktan sonra sistemden çıkamamak, emeklilerin çalışması ve buna bağlı işsizlik oranlarının artışı!
Bunların hepsi birlikte ele alınmalı...!"
ulusal.com.tr
Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, "Son dönemlerde yıllardır anlattığım konular ülke gündeminde yerini bulmaya başladı...! #EYT, Düşük emekli maaşı, emekli olduktan sonra sistemden çıkamamak, emeklilerin çalışması ve buna bağlı işsizlik oranlarının artışı! bunların hepsi birlikte ele alınmalı...!" dedi
Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, emeklilikte yaşa takılanlar EYT ile ilgili yeni açıklama yaptı.