Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, "Son dönemlerde yıllardır anlattığım konular ülke gündeminde yerini bulmaya başladı...! #EYT, Düşük emekli maaşı, emekli olduktan sonra sistemden çıkamamak, emeklilerin çalışması ve buna bağlı işsizlik oranlarının artışı! bunların hepsi birlikte ele alınmalı...!" dedi

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