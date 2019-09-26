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Özgür Erdursun'dan EYT maliyetiyle ilgili yeni açıklama - Son dakika 26 Eylül 2019 Çarşamba emeklilikte yaşa takılanlar haberleri

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, emeklilikte yaşa takılanların maliyetiyle ilgili yeni açıklama yaptı. "Ülkemizde 12 Miyon 838 Bin emekliye her ay 20 Milyar 425 Milyon ödeniyorsa, 750 Bin EYT’li emekli olduğunda kaç lira ek maliyet olur?" diye soran Erdursun, kendilerinin maliyet hesabını paylaştı

Özgür Erdursun'dan EYT maliyetiyle ilgili yeni açıklama - Son dakika 26 Eylül 2019 Çarşamba emeklilikte yaşa takılanlar haberleri

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, emeklilikte yaşa takılanlar EYT ile ilgili yaptığı maliyet hesabını paylaştı.

Erdursun, ülkemizde 12 milyon 838 bin emekliye her ay 20 milyar 425 milyon lira ödendiğini belirtti.

Özgür Erdursun, 750 bin EYT'linin emekli olması durumunda kaç lira ek maliyeti olacağını da sordu.

Kendi hesaplarını paylaşan Erdursun, "Bizim hesapladığımız 1 Milyar 200 Milyon aylık maliyet hesabı doğrudur" ifadelerini kullandı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #özgür erdursun #Emeklilikte yaşa takılanlar #eyt
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