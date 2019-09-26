Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, emeklilikte yaşa takılanların maliyetiyle ilgili yeni açıklama yaptı. "Ülkemizde 12 Miyon 838 Bin emekliye her ay 20 Milyar 425 Milyon ödeniyorsa, 750 Bin EYT’li emekli olduğunda kaç lira ek maliyet olur?" diye soran Erdursun, kendilerinin maliyet hesabını paylaştı

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