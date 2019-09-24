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Özgür Erdursun'dan EYT ve Finlandiya modeli açıklaması - Son dakika 24 Eylül 2019 emeklilikte yaşa takılanlar haberleri

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, emeklilikte yaşa takılanlar EYT raporunda Finlandiya modelinin ve Finlandiya modeli hakkında bir çalışmanın olmadığını belirtti. "Finlandiya modeli uygulanırsa ne olur" diye soran Erdursun, "Haksızlık olur" yanıtını verdi

Özgür Erdursun'dan EYT ve Finlandiya modeli açıklaması - Son dakika 24 Eylül 2019 emeklilikte yaşa takılanlar haberleri

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili bir açıklama yaptı.

Erdursun, açıklamasında Finlandiya modeline de değindi.

Özgür Erdursun, şunları ifade etti:

"EYT raporunda Finlandiya modeli yok! 

Finlandiya modeli hakkında bir çalışmada yok! 

Finlandiya modeli uygulanırsa ne olur, haksızlık olur! 

Düşük maaş aşanları etkilemez ancak yüksek emekli maaşı alacaklar olumsuz etkilenir."

ulusal.com.tr

Etiketler; #özgür erdursun #Emeklilikte yaşa takılanlar #eyt #finlandiya modeli
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