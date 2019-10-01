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Özgür Erdursun'dan tamamlayıcı emeklilik açıklaması - Son dakika 1 Ekim 2019 Salı emeklilikte yaşa takılanlar EYT haberleri

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, "Yeni ekonomi programında tamamlayıcı emeklilik sisteminin kurulacağı ve bu sistemle yılda 60 ile 100 milyar lira arasında fon sağlanacağını söylendi; Meaili; Pamuk eller cebe, çalışanların maaşlarından kesinti yapılacak" dedi

Özgür Erdursun'dan tamamlayıcı emeklilik açıklaması - Son dakika 1 Ekim 2019 Salı emeklilikte yaşa takılanlar EYT haberleri

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, "Yeni ekonomi programında tamamlayıcı emeklilik sisteminin kurulacağı ve bu sistemle yılda 60 ile 100 milyar lira arasında fon sağlanacağını söylendi; Meaili; Pamuk eller cebe, çalışanların maaşlarından kesinti yapılacak" ifadelerini kullandı.

"TAMAMLAYICI EMEKLİLİK NE GETİRECEK?"

Yeni ekonomik programla bireysel emeklilikten çıkmanın daha zor hale getirileceğinin anlaşıldığını kaydeden Erdursun, "Bir fon kurulması ve bu fonda 60-100 milyar para biriktirilmesi öngörülüyor. Devletin giderlerini karşılamak için fon derdiler" dedi.

"KIDEMDE FONA EVET, AMA..."

Kıdem tazminatı konusuna da değinen Erdursun, "Kıdem tazminatına göz dikilmiş. Muhakkak bu konuda bir düzenleme yapılacak. Fon olabilir, ama bu fon kimin güvencesinde olacak? Deprem vergilerinde olduğu gibi yol yaptık, köprü yaptık mı diyecekler? Kurulacak fon şu an mevcur İş Yasasında kim nasıl hak ediyorsa o şekilde olmalı." diye konuştu.

ulusal.com.tr

Etiketler; #özgür erdursun #tamamlayıcı emeklilik #Emeklilikte yaşa takılanlar #eyt
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