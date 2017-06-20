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Pamir: İşçileri cüzi tazminatlarla tasfiye edebilecekler

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının da dahil olduğu Kamu İktisadi Teşebbüslerinde çalışan yaklaşık 3bin 600 kişinin özlük hakkı tehlike altında. Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edilen İş Mahkemeleri Kanunu'nda Değişiklik Tasarısıyla bu kurumlarda "kamu çalışanı" olanlar "işçi" statüsüne geçiriliyor. Düzenlemenin Anayasa'ya aykırı olduğunu belirten uzmanlara göre, nitelikli elemanların tasfiyesinin önü açılıyor.

Pamir: İşçileri cüzi tazminatlarla tasfiye edebilecekler

Binlerce kişinin çalışma hayatı tehlike altında, uzmanlar uyarıyor.

İş Mahkemeleri Kanunu'nda değişiklik tasarısı Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edildi.

Tasarıya göre, Kamu İktisadi Teşebbüsleri'ndeki personelin özlük hakları ile ilgili davalar iş mahkemelerince görülecek. Böylece, KİT'lerde "kamu görevlisi" olarak çalışanlar "İşçi" statüsüne getirilecek.

Bu kurumlardaki çalışanlar yeni düzenlemeye göre İdari Yargı yerine İş Mahkemelerine başvuruda bulunacak.

Çalışanların İş Mahkemeleri'nde özlük haklarını kaybedeceğini söyleyen Enerji uzmanı Necdet Pamir'e göre nitelikli kadrolar tasfiye edilecek.

Pamir, düzenlemenin Anayasa aykırı olduğunu vurguladı.

Haber: Gürkan Demir
Kamera: Barış Yurteri
ulusal.com.tr

Etiketler; #Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı
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