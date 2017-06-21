Türkiye'nin en stratejik sanayi kuruluşları arasında yer alan PETKİM'de direnişin üçüncü gününe girildi. Petrol-iş ile PETKİM arasında ki toplu sözleşme görüşmeleri yeniden masaya yatırıldı. Dün sendika temsilcilerinin gözaltına alınmasının ardından 2 bin işçi fabrika içinde bekleyişini sürdürüyor. Vatan Partisi, Aliağa'ya giderek işçilerle görüştü.

Toplu iş sözmelerinde anlaşma sağlanamayınca greve çıkan PETKİM işçileri direnişe devam ediyor.



İşveren ve sendika temsilcileri masaya oturdu, görüşmeler yapıldı. Çalışanların gözü kulağı bu görüşmede. Masadan çıkacak karar merakla bekleniyor.



Bir yandan da işçilerin fabrikadaki bekleyişi sürüyor. Fabrikaya kamyon giriş çıkışını engelleyen sendika yöneticileri ve iş yeri temsilcilerine müdahale edildi. 14 kişi gözaltına alındı.



Gece saat üç civarında serbest bırakılan sendika temsilcileri fabrikaya giderek işçilere seslendi. Talepleri karşılanıncaya kadar geri adım atmayacaklarını söylediler.



Petrol-iş Sendikası Genel Başkanı Ali Ufuk Yaşar ile Genel Merkez Yönetimi de yaşanan olaylar üzerine bölgeye geldi.



Bir açıklamada Petkim'den geldi. Petkim yönetimi işçileri sağ duyuya çağırarak "Bu gelişmelerin sadece ekonomik değil bölge açısından tehlike arz edecek boyutlara ulaşma riski var" denildi.



Vatan Partisi İzmir İl örgütü heyeti de Aliağa'ya giderek işçilerle buluştu.



HABER: BELMA YÜCEL

KAMERA: ERDEM ÖZDEMİR



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