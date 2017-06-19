OHAL gerekçesi ile eylemleri durdurulmak istenmişti ama PETKİM işçisi ekmeğinin davasını kararlılıkla sürdürüyor. İzmir'de Petrol-İş ile PETKİM arasındaki toplu sözleşme görüşmeleri tıkandı. Grev yasağı kapsamında olan iş yerindeki 2 bin işçi taleplerinin karşılanması için bugünden itibaren iş bıraktı. Sabah saatlerinde fabrika önüne gelen emekçiler giriş ve çıkışları kapattı. Fabrikada da nöbet tutacak olan işçiler taleplerine yanıt verilene kadar eylemlerine devam edecek. İşçiler WhatsApp ihbar hattımızdan seslerini duyurmak istedi.

İzmir Aliağa'da faaliyet gösteren PETKİM'de toplusözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamadı. Bunun üzerine 12 Haziran'dan itibaren emekçiler eylemlerin dozunu artırdı.



Grev yasağı kapsamında olan işyerinde işçiler süresiz iş bırakma kararı aldı.



Petrol-İş Sendikası, örgütlü olduğu İzmir Aliağa'daki PETKİM Petrokimya Holding AŞ ile 1 Ocak'tan beri yaptığı toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamadı.



İşçiler, grev yasağı kapsamında olan işyerinde süresiz iş bırakma ve nöbet eylemlerine bu sabah 7.30'da fabrikada toplanarak başladı.



Arabuluculuk dahil tüm süreçlerin sona erdiği Petkim ile Petrol-İş Sendikası arasında toplusözleşme görüşmelerinde süreç Yüksek Hakem Kurulu'na taşındı.



PETKİM işçisi, toplusözleşme görüşmelerinin tıkanmasına tepki olarak 12 Haziran'dan bu yana ara ara 2 saat iş bırakma eylemleri yaparken taraflar arasındaki görüşmeler de devam etti.



En son geçen cuma günü yapılan görüşmede de uzlaşmaya varılmadı.



Grev yasağı olan fabrikada işçiler, uluslararası anlaşmalardan doğan haklarına dayanarak, süresiz olarak iş bıraktı. Tüm vardiyalardan emekçiler rafinerinin önüne geldi ve giriş çıkışları kapattı.



Fabrikada da nöbet tutacak olan işçiler taleplerine yanıt verilene kadar eylemlerine devam edecek.



HABER: MESUT TÖRÜN

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