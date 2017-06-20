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PETKİM işçileri grevde

İzmir’de Petrol-iş ile PETKİM arasındaki toplu sözleşme görüşmeleri tıkandı, 2 bin işçi greve çıktı. Büyük bir kararlılıkla süren direnişte bugün önemli bir gelişme yaşandı. İşveren ve sendika temsilcileri yarın öğle saatlerinde bir kez daha masaya oturacak.

Burası işçi havzası Aliağa…  Bölgenin en büyük fabrikalarından olan PETKİM’de yaklaşık bin işçi iş bıraktı.

Gerekçe Ocak ayından bu yana devam eden toplu sözleşme görüşmeleri sürecinin tıkanması… İşçiler bir kez daha Ulusal Kanal'ın WhatsApp hattından seslerini duyurmaya çalıştı.

Petrol-iş sendikasında örgütlü işçileri ne TOMA, ne OHAL durdurabildi. Fabrika içinde 600, fabrika dışında bin 300 kişi olmak üzere işçiler bugün de bekleyişini sürdürdü.

Uluslararası anlaşmalardan doğan hakla greve çıkan işçiler, eylemlerini kararlılıkla sürdürüyor.

İşvenin çağrısı üzerine bir kez daha yarın öğle saatlerinde masaya oturulacak. İşçiler talepleri karşılanmazsa eylemlerine devam edecek.

HABER: BELMA YÜCEL
ulusal.com.tr

Etiketler; #petkim #grev
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