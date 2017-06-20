Petrol iş sendikası Aliağa Şube Başkanı Ahmet Oktay'ın da aralarında bulunduğu tamamı sendika yöneticisi ve temsilcisi 12 kişi gözaltına alındı.

İzmir'in Aliağa ilçesindeki Petkim Rafinerisi'nde Petrol İş sendikası ile Socar şirket yetkileri arasında devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin tıkanması üzerine dün eyleme başlayan işçilere bugün akşam saatlerinde polis müdahalesi geldi.



Petrol iş sendikası Aliağa Şube Başkanı Ahmet Oktay'ın da aralarında bulunduğu tamamı sendika yöneticisi ve temsilcisi 12 kişi gözaltına alındı. İşyeri temsici yere yatırılarak gözaltına alındı.



Olaylar Petkim Rafinerisi önünde eylem yapan ve fabrikaya kamyon giriş çıkışını engelleyen işçilere müdahale edilmesi üzerine yaşandı.

Petkim işçileri uygulamayı sloganlarla protesto etti.



Bilindiği üzere Petkim işyeri grev yasağı kapsamındaki işletmelerden ve işçiler tepkilerini işletmeye giren ve çıkan kamyonları durdurarak gösteriyordu. İki günden bu yana devam eden eylemde yarın saat 13.00'da işverenle sendika temsilcileri arasında yapılacağı açıklanan görüşme öncesi gözaltıların yapılması dikkat çekti. Yarınki görüşmenin iptal edilip edilmediği belirsizliğini koruyor. Gözaltıların ardından Petrol İş Sendikası Genel Başkanı Ali Ufuk Yaşar ve Genel Merkez Yönetimi Petkim işçilerine destek için yola çıktı.

Fabrika önünde bine yakın işçinin bekleyişi sürüyor.



Emrah TAŞTAN/ Aydınlık

