Real Hipermarket'in bin 700 işçisi hakları için direniyor. İşsiz kalan ve kıdem tazminatlarını alamayan işçiler, Ankara’da Beğendik Mağazası önünde eylem yaptı. İşçiler, “Hileli iflası yutmuyoruz” diye haykırdı.

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