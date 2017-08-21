Beğendik Grubu'na bağlı Real Marketler zincirinde çalışan bin 700 işçi, mağazanın iflas ettiği ileri sürülerek tazminatları ödenmeden işten çıkarılmıştı.
Günlerdir farklı illerde eylem yapan işçiler en son Ankara Çayyolu’nda bulunan Beğendik Mağazası önünde tazminat haklarını istedi.
İstanbul, Konya ve Kocaeli’nden Ankara’ya gelen işçiler, sloganlarla Beğendik Mağazası önüne yürüdü.
İşçiler mağaza önünde yaptıkları açıklamalarda, hileli iflas yoluyla haklarının gasp edildiğini söyledi.
Yurttaşlara Beğendik Mağazalarını boykot çağrısı yapan İşçiler, açıklamaların ardından oturma eylemi yaptı.
Real işçilerinin eylemine DİSK’e bağlı Nakliyat İş’te destek verdi.
Haber: Tansev Kara
ulusal.com.tr
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