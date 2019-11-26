SARAR'da çok sayıda işçi işten çıkarılacak

Sarar Gruptan yapılan açıklamada," İşçilik maliyetlerimiz ile ilgili genel giderlerimizin fazlalığı ve ihracat siparişlerimizde yaşanan düşüşler sebebiyle iş gücü fazlalığı ile üretim yapmayı sürdürebilmemiz mümkün görünememektedir "ifadeleri kullanıldı.

Yönetim kurulunca alınan karar doğrultusunda üretim, üretime bağlı birimler, kesim, yönetim, depolar, muhasebe, personel, temizlik, bakım, sosyal hizmetler ve makina kadrolarından personel azalımına gidileceği belirtildi.

Açıklamada "Öncelikle kendi isteğiyle ayrılmak isteyen çalışanlarımızdan uygun görülen kişilerle iş ilişkimiz sonlandırılacaktır " denildi.

Cemalettin Sarar ayrıca, çalışanlarına toplu işten çıkarmalar olacağını ifade eden bir yazı gönderdi.

Yazıda, “İşçilik maliyetlerimiz ile genel giderlerimizin fazlalığı ve ihracat siparişlerimizde yaşanan düşüşler sebebiyle maliyetlerimizin artması, yapılan üretimin ve siparişlerin azalmış olması karşısında ortaya çıkan işgücü fazlalığı ile üretim yapmayı ekonomik olarak sürdürebilmemiz mümkün görünmemektedir” ifadeleri yer aldı.

“Bugüne kadar bütün şartlarımızı zorlayarak bu noktaya geldik” denilen yazıda, yönetim kurulunca alınan karar doğrultusunda üretim, üretime bağlı birimler, kesim, yönetim, depolar, muhasebe, personel, temizlik, bakım, sosyal hizmetler, makine bakım kadrolarından personel azaltımına gidileceği duyuruldu ve işten çıkarmalarda önceliğin, kendi isteği ile işten ayrılmak isteyenlere verileceği kaydedildi.

Yazıda kıdem ve ihbar tazminatlarının toplu ödenmeyeceği. 6 taksitle ödenebileceği de belirtildi: “İlk taksit 10 bin TL ve takip eden taksitler 5 bin TL’den az olmamak üzere toplam 6 taksitte ödenebilecektir. 4857 sayılı İş Kanunu’nun 29’uncu maddesi gereği yapılan toplu çıkışlarda çıkan personel İŞKUR’un işsizlik maaşından faydalanılabilecektir.”