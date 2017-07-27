Şişli Belediyesi'nde Kentyol işçilerinin ihale sürecinin iptali ve taşeronlaşmaya karşı başlattığı "adalet" mücadelesi sürüyor. Genel-iş Sendikası ve CHP Genel Başkan yardımcılarının CHP Genel Merkezi'nde yaptığı toplantıdan sonuç çıkmadı. Taraflar 1 Ağustos'ta yeni bir toplantı yapma kararı alındı. Nihai kararın verileceği toplantıya kadar işçilerin Ankara'ya yapacağı Adalet yürüyüşü de ertelendi.

CHP'li Şişli Belediyesi'nde işçilerin başlattığı "adalet" mücadelesi sürüyor.



İşçilerin çalıştığı belediye iştiraki Kentyol şirketinin ihaleye alınmaması ve ihalenin başka bir şirkete verilmesi üzerine 25 işçi CHP Genel Merkezi'ne yürüyüş düzenleme kararı aldı.



Yürüyüş başlamadan önce CHP Genel Merkezi, sendika yöneticilerine bir toplantı yapılmasına ilişkin davet gönderdi. Genel Merkezde yapılan görüşme yaklaşık 4 saat sürdü.



Görüşmeye Genel İş Sendikası Genel Başkanı Remzi Çalışkan, Genel Sekreter Cafer Konca ve CHP Genel Başkan Yardımcıları Seyit Torun, Aykut Erdoğdu, Erdal Aksünger, Veli Ağbaba ile Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü katıldı.



Sendika yöneticileri toplantıda Kentyol'un devre dışı bırakılarak yapılan ihalenin iptal edilmesini ve işçilerin tüm kazanımlarının aynen korunmasını istedi.



Konuyu MYK gündeminde de tartıştıklarını belirten CHP Genel Başkan Yardımcıları, sorunun çözümüne ilişkin net bir karar açıklamadı.



Müzakereleri devam ettirmek isteyen sendika ve CHP yöneticileri 1 Ağustos'ta Genel Merkez'de bir toplantı daha yapma kararı aldı. 1 Ağustos'a kadar da zaman zaman temaslar kurulabileceği belirtildi.



Müzakere sürecinin devam ettiğini belirten Genel-İş Sendikası yöneticileri, nihai kararın açıklanacağı 1 Ağustos'taki toplantıya kadar İstanbul'dan Ankara'ya yapılacak Teşronlaşmaya karşı adalet yürüyüşünü erteleme kararı aldı.







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