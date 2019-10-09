Soma madencilerinin eyleminde 5. gün

Somalı madencilerin eylemi 5'inci gününde...



2013'te 301 madencimizin hayatını kaybettiği Soma faciasından sonra işten çıkarıldı işçiler.



İşveren mali yetersizlik iddiası ile çıkardığı işçiler tazminatlarını ödemedi.



Hukuki mücadeleyi de kazandı madenciler ama haklarını alamadılar. Son çare olarak Ankara'^ya doğru yola koyuldular.



Yürüyüş kortejinin önünü Kırkağaç'ta kesildi. Madencilerin Soma'da çıkmasına izin verilmedi.



Madenciler o günden beri Kırkağaç'ta. Gece gündüz yolun kenarındalar. Yürüyüşe izin verilmesini bekliyorlar.



Aileleri ile birlikte oturma eylemi yapan madenciler adına 5 kişilik bir heyet Ankara'ya yola çıktı.



Heyet, Ankara'da AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Enerji Bakanı Yardımcısı Bekir Gezer ve diğer siyasi parti yöneticileri ile görüşecek.

ulusal.com.tr