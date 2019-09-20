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SON DAKİKA 20 EYLÜL 2019 CUMA HABERLERİ! MHP MYK üyesinden emeklilikte yaşa takılanlar EYT kararı

MHP MYK Üyesi ve Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Sefer Aycan, emeklilikte yaşa takılanların EYT'lilerin mağduriyeti ile ilgili yaptığı açıklamada hükümetin özellikle teklifini beklediklerini kaydetti. Tekliflerinin Meclis'te görüşülmeyi beklediğinin altını çizen MHP'li Aycan, "Arkasındayız ve destekçisiyiz" ifadelerini kullandı

SON DAKİKA 20 EYLÜL 2019 CUMA HABERLERİ! MHP MYK üyesinden emeklilikte yaşa takılanlar EYT kararı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Üyesi ve Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Sefer Aycan, Bengütürk TV'de emeklilikte yaşa takılanların EYT'lilerin mağduriyeti ile ilgili açıklama yaptı.

Prof. Dr. Aycan, şunları söyledi:

"Mecliste gündeme alınmasını bekliyoruz. 

Hükümetin özellikle teklifini bekliyoruz. 

Bunun hesabını, kitabını yapacak olan, ne zaman olacağına karar vermesi gereken hükümettir.

Teklifimiz mecliste görüşülmeyi bekliyor. 

Arkasındayız ve destekçisiyiz."

ulusal.com.tr

Etiketler; #eyt #Emeklilikte yaşa takılanlar #mhp
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