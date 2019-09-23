Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) Başkanı Gönül Boran Özüpak, "Son günlerde sosyal medyaya, basında yer alan Finlandiya Modeli ile ilgili haberlere itibar etmemenizi dile getirmiştik. Bu haberler algılarla empoze edilmek istenildiği de düşünceler arasında yer ediyordur. Yetkililerden bir açıklama olmamasına rağmen, algıya kapılacak arkadaşlarımızı görüyorum. EYT SYDD olarak; emeklilik hakkımızda 99 öncesi haklarımız ne ise aylık bağlanma oranları ile de yaşanabilir emekli maaşı olmaktan çıkıp, sosyal yardım niteliğinde olan maaşlarımızda kesintiye mahal verdirtmeden mücadelemiz sonuna kadar sürecek" dedi

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