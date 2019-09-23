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SON DAKİKA 23 EYLÜL 2019 PAZARTESİ HABERLERİ! Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT Derneği Başkanı Gönül Boran Özüpak'tan Finlandiya modeli ile ilgili yeni açıklama

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) Başkanı Gönül Boran Özüpak, "Son günlerde sosyal medyaya, basında yer alan Finlandiya Modeli ile ilgili haberlere itibar etmemenizi dile getirmiştik. Bu haberler algılarla empoze edilmek istenildiği de düşünceler arasında yer ediyordur. Yetkililerden bir açıklama olmamasına rağmen, algıya kapılacak arkadaşlarımızı görüyorum. EYT SYDD olarak; emeklilik hakkımızda 99 öncesi haklarımız ne ise aylık bağlanma oranları ile de yaşanabilir emekli maaşı olmaktan çıkıp, sosyal yardım niteliğinde olan maaşlarımızda kesintiye mahal verdirtmeden mücadelemiz sonuna kadar sürecek" dedi

SON DAKİKA 23 EYLÜL 2019 PAZARTESİ HABERLERİ! Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT Derneği Başkanı Gönül Boran Özüpak'tan Finlandiya modeli ile ilgili yeni açıklama

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) Başkanı Gönül Boran Özüpak, Finlandiya modeli ile ilgili açıklama yaptı.

Özüpak, şunları söyledi:

"ÖNEMLİ. SONUNA KADAR OKUYUNUZ

#EMEKLİKTEYAŞATAKILANLAR

Değerli Arkadaşlarım,

KIRMIZI ÇİZGİMİZ !!!!!

Son günlerde sosyal medyaya, basında yer alan Finlandiya Modeli ile ilgili haberlere itibar etmemenizi dile getirmiştik.

Bu haberler algılarla empoze edilmek istenildiği de düşünceler arasında yer ediyordur.

Yetkililerden bir açıklama olmamasına rağmen, algıya kapılacak arkadaşlarımızı görüyorum ,

BİLİNSİN Kİ ;

EYT SYDD olarak; emeklilik hakkımızda 99 öncesi haklarımız ne ise , Aylık bağlanma oranları ile de yaşanabilir emekli maaşı olmaktan çıkıp ,sosyal yardım niteliğinde olan maaşlarımızda kesintiye mahal verdirtmeden mücadelemiz sonuna kadar sürecektir.

Hakları elinden alınan BİZLER,
Mağdur edilen BİZLER,
En Fazla emek, alınteri Veren BİZLER

Bize Milli ve Yerli Modelimiz 99 öncesi hakkımız ve abo nun düzeltilmesi ile insanca yaşanabilir bir maaşımız yeter, fazlasını istemiyoruz.

BU DİK DURUŞU BİRLİKTE SAĞLAYACAĞIZ, ALGILARA KAPILMAYACAK, BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ.

Saygılarımla

EYT SYDD
Yönetim Kurulu Adına
Başkan
Gönül BORAN ÖZÜPAK"

ulusal.com.tr

Etiketler; #eyt #Emeklilikte yaşa takılanlar #gönül boran özüpak #finlandiya modeli
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