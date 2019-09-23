İyi Parti Grup Başkan Vekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, emeklilikte yaşa takılanlar EYT hakkındaki soru önergesini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yanıtlanması istemiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına sundu. Önergede, "8 Eylül 1999 öncesinde SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı mensubu olarak çalışma hayatına başlayan ve 4447 sayılı kanunun geriye dönük işletilmesiyle prim gün sayısını tamamlayan ancak emeklilik hak ediş yaşını bekleyen yüz binlerce insan mağdur durumdadır." ifadeleri ve 5 soru yer aldı

İyi Parti Grup Başkan Vekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, emeklilikte yaşa takılanlar EYT hakkındaki soru önergesini, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına sundu.



Önergede yer alan soruların, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yanıtlanması istendi.



Önergedeki sorular şu şekilde:



"8 Eylül 1999 öncesinde SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı mensubu olarak çalışma hayatına başlayan ve 4447 sayılı kanunun geriye dönük işletilmesiyle prim gün sayısını tamamlayan ancak emeklilik hak ediş yaşını bekleyen yüz binlerce insan mağdur durumdadır.



Bu durum, kamuoyunda 'Emeklilikte Yaşa Takılanlar' (EYT) olarak adlandırılmakta ve yakından takip edilmektedir.



Yukarıdaki bilgiler çerçevesinde;



1- Kamuda çalışan EYT'li sayısı kaçtır?



2- Toplam EYT'li sayısı kaçtır?



3- Emeklilikte yaşa takılan kadın-erkek oranı nedir?



4- EYT'lilerin emekli edilmesi halinde uygulamanın kamuya yıllık maliyeti ne kadardır?



5- EYT'lilerin yaşamlarını sürdürebilmeleri için emeklilik maaşı gibi gelire ihtiyaçları vardır. Mevcut uygulamada emeklilik yaşını bekleyen kadar çalışmaları ise 40 yaşının üstünde olmaları sebebi ile istihdam edilme noktasında sorunlar yaşamaktadırlar. Bu durumun aşılması için EYT'liler için herhangi bir istihdam destek programı bakanlığınız tarafından hazırlanmış mıdır?"



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