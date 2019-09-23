MHP MYK Üyesi ve Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Sefer Aycan, emeklilikte yaşa takılanların EYT'lilerin mağduriyeti ile ilgili yaptığı açıklamada hükümetin özellikle teklifini beklediklerini kaydetti. Tekliflerinin Meclis'te görüşülmeyi beklediğinin altını çizen MHP'li Aycan, "Arkasındayız ve destekçisiyiz" ifadelerini kullandı

0 0 0 0