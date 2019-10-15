Son dakika haberleri! ABD, Türkiye'den sözde yaptırım listesine aldığı 3 ismi açıkladı

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin; Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sözde yaptırım listesine alındığını açıkladı.

ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bu bakanlık ve yetkililerin belirlenmesi, Türk hükümetinin bölgenin barışı, güvenliğini ve istikrarını daha da bozan eylemlerinin bir sonucudur. Gerekirse ilave yaptırımlar uygulamaya hazırız" ifadeleri yer aldı.

TRUMP, HEM ERDOĞAN İLE HEM DE PKK/PYD-YPG'Lİ TERÖRİST İLE GÖRÜŞTÜ

ABD Başkan Yardımcısı Pence, yaptığı açıklamada ABD Başkanı Trump'ın hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile hem de PKK/PYD-YPG'li terörist ile telefonda görüştüğünü söyledi.

Beyaz Saray'da gazetecilere açıklama yapan ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, ''ABD, Türkiye'nin Suriye'ye müdahalesine yeşil ışık yakmadı'' şeklinde konuştu.

ulusal.com.tr