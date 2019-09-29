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SON DAKİKA HABERLERİ! Ali Tezel'den tepki çeken EYT açıklaması! EYT Derneği'nden yanıt

Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Tezel'in emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili "EYT bir bavul paraya satıldınız" ifadeleri tepki çekti. EYT Derneği Başkanı Gönül Boran Özüpak, "Adını anmayacağım  sosyal güvenllik uzmanı kendini dev aynasında gören zat hadi attığın twitlerde adımı soyadımı, derneğin tam ünvanını yazarak at twiti de mahkeme görüşelim.Ispatlmayanda en adi olsun mu? Kendini zeki sanıyorsun öylemi.Büyüğümüzsün dedik.Ama büyüklük kim siz kim" dedi

SON DAKİKA HABERLERİ! Ali Tezel'den tepki çeken EYT açıklaması! EYT Derneği'nden yanıt

Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Tezel, emeklilikte yaşa takılanlar EYT ile ilgili tepki çeken bir açıklama yaptı.

ALİ TEZEL'İN EYT AÇIKLAMASI

Tezel, şu ifadeleri kullandı:

"#eyt liler size bir sorum var eyt derneği başkanı ve yönetim kurulu üyeleri suraya gelin buraya gelin tag atın vs diye twit atıyorlar hic genel kurulumuz var seçime gelin diye tek bir paylaşımları var mi gördünüz mü zira bavul içinde gelenleri paylaşmak istemiyorlar...

Aynı eyt derneği sakin yenikapiya ve ankaraya gelme diye uyardı sahi o bavulda ne vardı sizce

#eyt bir bavul paraya satildiniz."




EYT DERNEĞİ'NDEN YANIT

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) Başkanı Gönül Boran Özüpak, bazı açıklamalar yaptı.

Gönül Boran Özüpak, şunları belirtti:

"Adını anmayacağım  sosyal güvenllik uzmanı kendini dev aynasında gören zat hadi attığın twitlerde adımı soyadımı, derneğin tam ünvanını yazarak at twiti de mahkeme görüşelim.Ispatlmayanda en adi olsun mu? Kendini zeki sanıyorsun öylemi.Büyüğümüzsün dedik.Ama büyüklük kim siz kim

Egoları ile Dava dışına sapanlar,kendilerini dev aynasında görenler,karalamalarla yol almaya çalışanlar,çekilmek istenilen tartışmada olmayacağız.Sizede tavsiyem dava ınsanıyım diyorsanız davanıza odaklanın,bugun var olup yarın olmayacak Gönül Boran'a değil Davanız amaç olsun."

ulusal.com.tr

Etiketler; #ali tezel #sosyal güvenlik uzmanı #eyt #Emeklilikte yaşa takılanlar #gönül boran özüpak
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