Doç. Dr. Resul Kurt, emeklilikte yaşa takılanlar EYT ile ilgili yaptığı açıklamada "Ama 8 Eylül 1999 öncesi işe girenler de elbette bir yasal düzenleme olursa bundan etkilenecek. Özetle, kadınlar pozitif ayrımcılık açısından her zaman Türkiye'de avantajlı. Kadınlara yönelik emeklilik düzenlemeleri en az birkaç yıl daha erken emekli olabilme imkanı tanıyor." ifadelerini kullandı. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun da "Emekli maaşları neden düşük" sorusunu yanıtladı

İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Resul Kurt, emeklilikte yaşa takılanlar EYT ile ilgili açıklama yaptı.



Haber 7'ye konuşan Kurt, şunları söyledi:



"Emeklilik yaşını bekleyenler ile ilgili olası bir düzenleme gündeme gelirse tüm çalışanlar bundan etkilenmeyecek. Çünkü emeklilik yaşını bekleyenler grubu, esas itibariyle 8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olan ve hali hazırda emeklilik hakkı kazanmayan kimselerden oluşuyor.



Dolayısıyla 8 Eylül 1999'dan sonra işe girenler, zaten işe girdikleri tarih itibariyle 58-60 yaş, onlar için uygulanan bir emeklilik yaş sistemidir.



Ama 8 Eylül 1999 öncesi işe girenler de elbette bir yasal düzenleme olursa bundan etkilenecek.



Özetle, kadınlar pozitif ayrımcılık açısından her zaman Türkiye'de avantajlı. Kadınlara yönelik emeklilik düzenlemeleri en az birkaç yıl daha erken emekli olabilme imkanı tanıyor.



Hali hazırda EYT ile ilgili bir düzenleme olursa tabi ki kadınlar da bundan olumlu etkilenecek. Çünkü kadınlar zaten işe girdikleri tarihteki erkeklere oranla birkaç yıl daha önceden emekli olabiliyor. Kadınlar açısından bir avantaj vardır."



EMEKLİ MAAŞLARI NEDEN DÜŞÜK



Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, emekli maaşlarının neden düşük olduğuna dair soruyu yanıtladı.



Erdursun, şunları belirtti:



"01/01/2000'den itibaren katsayı esasına dayalı gösterge sistemi kaldırıldı, yerine TÜFE ve GH(Gelişme Hızı) oranlarına göre güncellenen Prime Esas Yıllık kazançlarının (PEK) esas alınması öngörülmüş ve ABO'nın belirlenmesi değiştirilmiştir.



Yıllardır anlatıyoruz, öğrenmeyen bilmeyen kalmamıştır,sizde kendi emekli maaşınızı hesaplayın, mevcut emeklilik sistemimizde;



Çalışırken almış olduğunuz Brüt ücretin 1/3'ü emekli maaşınız olacak...



Örnek: Asgari ücret 2558TL/3= 852TL alacaksınız, 1000TL'ye tamamlanacak."



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