Emekli olma planlarını sürdüren vatandaşlar, SSK BAĞ-KUR Emekli Sandığı 4A, 4B, 4C emekli maaşı hesaplama nasıl yapılır sorusuna yanıt olacak cevabı araştırıyor. Peki Ne kadar emekli maaşı alırım? e-Devlet SSK BAĞ-KUR Emekli Sandığı 4A, 4B, 4C emekli maaşı hesaplama nasıl yapılır? 4A yani eski ismiyle SSK için emekli maaşı hesaplama e-SGK sistemi üzerinden yapılıyor. 4B kapsamında olan maaşlar ise online olarak E-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştiriliyor

0 0 0 0