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Son dakika haberleri... Özgür Erdursun'dan emeklilikte yaşa takılanlar EYT kararı! Sosyal medyadan duyurdu

Emeklilikte yaşa takılanlar konusunda açıklama yapan Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, yeni çalışmalarının var olduğunu, EYT ve tüm çalışma hayatı mağdurları için beklentileri karşılayacak bir rapor daha hazırlamakta olduğunu duyurdu. Erdursun, "Az laf, çok iş" ifadelerini kullandı

Son dakika haberleri... Özgür Erdursun'dan emeklilikte yaşa takılanlar EYT kararı! Sosyal medyadan duyurdu

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, yeni kararını paylaştı.

Erdursun, sosyal medya hesabından emeklilikte yaşa takılanlar EYT ile ilgili açıklama yaparak yeni çalışmalarının olduğunu duyurdu.

"BİR RAPOR DAHA HAZIRLIYORUM"

Erdursun, emeklilikte yaşa takılanlar EYT ve tüm çalışma hayatı mağdurları için beklentileri karşılayacak bir rapor daha hazırlamakta olduğunu paylaştı.

"AZ LAF, ÇOK İŞ"

Aynı zamanda Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) de olan Özgür Erdursun, "Az laf, çok iş" ifadelerini kullandı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #özgür erdursun #Emeklilikte yaşa takılanlar #eyt
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