Son dakika haberleri! Türk-Amerikan savaşı devam ediyor! Trump sözde yaptırımları açıkladı

Türk-Amerikan savaşı devam ediyor.

ABD Başkanı Trump, Türkiye'ye sözde yaptırım açıklaması yaptı.

Trump, "Türkiye ile ticari ilişkileri 100 milyar dolara çıkarma görüşmelerini durduruyorum. Çelik tarifelerini %50 seviyesine çıkarıyorum" dedi.

ABD Başkanı Trump, şunları söyledi:

"Yakında, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusunda istikrarsızlığa katkı sunan hareketlerine katkı koyan hükümetin mevcut ve eski hükümetinin yetkililerine ya da herhangi bir kişiye yaptırım uygulanması konusunda yetki veren bir Başkanlık kararını yayınlayacağım.

Çeliğe uygulanan gümrük vergisi mayıs ayında yaşanan indirimin öncesindeki gibi yeniden yüzde 50’ye çıkarılacak. ABD, Ticaret Bakanlığı tarafından sürdürülen ve Türkiye’yle 100 milyar dolarlık ticaret anlaşmasını içeren müzakereler hemen sonlandırılacak.

Bu emir, ABD’nin ciddi insan hakları ihlallerine, ateşkes önünde engel çıkarılmasına, yerinden edilmiş insanların evlerine dönmesini engellemeye, sığınmacıların zorla döndürülmesine ya da Suriye’de barışın, güvenliğin, istikrarın tehdit edilmesine karışmış kişilere güçlü ek yaptırımlar uygulamasının da önünü açacak.

Bu emir, finansal yaptırımları, mal varlıkarının bloke edilmesini ve ABD’ye girişi de kapsayan geniş kapsamda sonuçlar için yetki verecek.

Ofisteki ilk günümden bu yana, Trump yönetimi yorulmadan ABD ve onun vatandaşlarının güvenliği için yorulmadan çalışıyor. ABD ve onun partnerleri IŞİD’in acımasız bölgesel halifeliğinin yüzde 100’ünü özgürleştirdi. Türkiye bu yapılanları tehlikeye atmamalı. Türkiye aynı zamanda Suriye’nin kuzeydoğusundaki sivillerin, özellikle hassas etnik ve dini azınlıkların korunmasına öncelik vermelidir. Sivillere ayrımcılık, sivil yapıların yok edilmesi ve etnik veya dini azınlıkların hedef alınması kabul edilemez. Buna ek olarak sığınmacıların geri dönüşü güvenli, gönüllü ve onurlu bir biçimde sağlanmalı.

Türkiye’nin askeri harekâtı sivilleri, bölgede barışı, güvenliği ve istikrarı tehlikeye atıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a açıkça belirttim: Türkiye’nin hamleleri insani krizi tetikliyor ve olası savaş suçları için şartlar oluşturuyor. Şimdi Türkiye sivillerin dini ve etnik azınlıklar dahil olmak üzere güvenliğini sağlamak ile sorumludur. Türkiye ayrıca şimdi veya gelecekte bölgedeki IŞİD’li teröristlerin tutukluluğunun devamı için sorumlu olabilir. Maalesef Türkiye’nin işgali, insani etkileri hafifletiyor gibi durmuyor.

Daha önce de dediğim gibi, Suriye’nin kuzeydoğusunda kalan ABD’lileri geri çekiyorum. ABD güçlerinin IŞİD halifeliğini fiziksel olarak yendiği gibi, Suriye’den çıkan ABD askerleri bölgede yeniden konuşlancak ve durumu izlemek, 2014’te yaşananın -gözardı edilen IŞİD tehdidinin Suriye ve Irak’ta yükselmesininin- tekrarlanmasını önlemek için burada kalmaya devam edecek. ABD güçlerinin küçük bir bölümü, Suriye’nin güneyindeki At Tanf Garnizonu’nda kalmaya ve IŞİD’den geri kalanları altüst etmeye devam edecek.

ABD Suriye’deki bu çirkin faaliyetlere imkan ve olanak sağlayanlara, finanse edenlere sert bir şekilde ekonomik yaptırımlar uygulayacaktır. Türk liderleri bu tehlikeli ve yok edici yolda yürümeye devam ederse Türkiye’nin ekonomisini seri bir şekilde yok edeceğim."

ulusal.com.tr