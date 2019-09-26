Emeklilikte yaşa takılanlar konusunda açıklama yapan Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, yeni çalışmalarının var olduğunu, EYT ve tüm çalışma hayatı mağdurları için beklentileri karşılayacak bir rapor daha hazırlamakta olduğunu duyurdu. Erdursun, "Az laf, çok iş" ifadelerini kullandı

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