SÜTAŞ işçilerinden işverene uyarı
SÜTAŞ'ta yıllardır örgütlenme mücadelesi veren işçiler, işvereni bir kez daha protesto etti. Bursa'daki fabrika önünden SÜTAŞ işverenine seslenen emekçiler "Sendika düşmanlığı devam ederse 2014'teki eylem süreci yeniden başlar" mesajı verdi.
EMEK 20.10.2019, 13:12
Tek Gıda İş Sendikası'nın 2012 yılından beri örgütlenme çalışması yürüttüğü Sütaş'ta sendikalı işçilere yönelik baskılar devam ediyor. İşçiler, Sütaş'ın Bursa Karacabey fabrikası önünde baskıları protesto etti.
Sütaş'ta sendika düşmanlığının hiç bitmediğine dikkat çekilen açıklamada, bugüne kadar 75 işçinin mahkemelerde sendikal tazminat kazandığı hatırlatıldı.
Eylemde, SÜTAŞ işvereni tutumunu değiştirmezse, 2014 yılında dönemin TÜSİAD Başkanı Muharrem Yılmaz'ın istifasına neden olan boykot ve eylemlilik sürecinin yeniden başlatılacağı uyarısı yapıldı.
SÜTAŞ işçilerinin açıklamasına, TÜMTİS Sendikası Başkanı Özdemir Arslan ile Vatan Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi yöneticileri de katılarak destek verdi.
ulusal.com.tr
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