Çalışma Bakanlığı ve CHP’li Çankaya Belediyesi, mahkeme kararına rağmen taşeron işçilerin toplu iş sözleşme sürecini engelledi. "Uyarı eylemi" yapan taşeron işçiler, "Mücadeleyle kazandığımız sözleşme hakkımız engellenemez. " yazılı pankart açtı. Nakliyat-İş Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu, "Sözleşmemizi engellemeye devam ederlerse hizmetten gelen gücümüzü kullanacağız." dedi.

İşçiler toplu sözleşme hakları için alanlara çıktı. Toplu sözleşme haklarını kullanamayan taşeron işçiler Çalışma Bakanlığı’nı ve Çankaya Belediyesi’ni protesto etti.



DİSK’e bağlı Nakliyat İş Sendikası, Ankara’da Çankaya Belediyesi alt işvereni Norm Altaş’ta örgütlenerek toplu iş sözleşmesi yetkisi aldı.



Taşeron Norm Atlaş, iş mahkemesine başvurarak yetki belgesinin iptalini istedi. Mahkeme bu istemi reddetti.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve CHP’li Çankaya Belediyesi, mahkeme kararına rağmen işçilerin toplu iş sözleşme sürecini engelledi.



Ankara’nın Çankaya İlçesi sınırları içerisinde çöpleri toplayan, taşıyan, vatandaşların temiz bir çevrede ikamet etmesini sağlayan işçiler, yaşanan bu haksızlığa karşı Çankaya Belediyesi önünde toplandı.



Aileleri de işçilere destek için eylem alanındaydı. İşçiler; "Mücadeleyle kazandığımız sözleşme hakkımız engellenemez." yazılı pankart açtı.



İşçiler adına konuşan Nakliyat-İş Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu, "Sözleşme süreci engellenmeye devam ederse eylemler sürecek." dedi.



İşçiler, açıklamanın ardından belediye önünde oturma eylemi yaptı.







Haber: Tansev Kara

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