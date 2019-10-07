Tazminatlarını alamayan madenciler Ankara'ya yürüyüşe başladı

Soma Holding ve Uyar Madencili'ğin tazminatlarını ödemediği işçiler eyleme başladı.

2 bini aşkın maden işçisi Ankara'ya yürüyüşe geçti.

Ankara'ya enerji Bakanlığı'na gitmek isteyen işçilerin yolu Kırkağaç'ta kesildi. Jandarma, işçilerin Soma'dan çıkışına izin vermedi.

Tazminatlarını isteyen madenciler geceyi yol kenarında geçirdi.

Sabahın ilk ışıkları ile otoyolda oturma eylemi başladı.

İşçiler sadece baretleri ile yürümüyor. Aileleri de yanlarında.

2013 yılında 301 işçinin can verdiği facianın ardından 3 bin 500 işçi işten çıkarılmıştı. İşçiler Soma Holding ve Uyar Madencilik'ten emeklilik ve tazminat haklarını alamadı.

Konuyu yargıya taşıyp davayı kazana işçiler yıllardır oyalandıklarını söylüyorlar.

Yürüyüş Soma Kaymakamlığı'nca yasaklandı. Ancak işçiler mahkemeye itiraz etti, yasak kaldırıldı.

2 bini aşkın maden işçisi kararlı. Yürüyüşü Ankara'da tamamlamak için yola çıktılar.



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