Teleset'te 17 işçi işten atıldı
Sendikalı oldukları gerekçesi ile işten atılan Teleset Grup Metalsan işçileri eylem yaptı. Türk Metal Sendikası, Manisa Organize Sanayi bölgesinde bir araya gelen işçileri yalnız bırakmadı.
EMEK 01.11.2019, 19:25
Teleset Grup Metalsan'da 242 işçi Türk Metal İş Sendikası'nda örgütlendi. İşçilerin örgütlenmesi işvereni rahatsız etti.
Bakanlık da yetki başvurusunu verdi. İşveren'in ise bu durum karşında yaptığı sendikal örgütlenmenin başındaki 17 işçiyi işten çıkarmak oldu
İşçiler yasal hakları olan sendika için mücadele etmekte kararlı. İşverenin tutumunu protesto etmek için Manisa Organize Sanayi'de toplandı.
İşçileri yalnız bırakmayan Türk Metal Sendikası Manisa 1 Nolu Şube Başkanı Ercan Dereli, işvereni uyardı.
Türk Metal Sendikası, toplu sözleşme için harekete geçeceklerini ilan etti.
ulusal.com.tr
SON DAKİKA HABERLERİ! Özdebir TYT deneme 2020 cevap anahtarı açıklandı mı? Özdebir TYT AYT YKS cevap anahtarı belli oldu mu? Özdebir TYT AYT cevap anahtarı yayınlandı mı
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P