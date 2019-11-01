Teleset'te 17 işçi işten atıldı

Teleset Grup Metalsan'da 242 işçi Türk Metal İş Sendikası'nda örgütlendi. İşçilerin örgütlenmesi işvereni rahatsız etti.

Bakanlık da yetki başvurusunu verdi. İşveren'in ise bu durum karşında yaptığı sendikal örgütlenmenin başındaki 17 işçiyi işten çıkarmak oldu

İşçiler yasal hakları olan sendika için mücadele etmekte kararlı. İşverenin tutumunu protesto etmek için Manisa Organize Sanayi'de toplandı.

İşçileri yalnız bırakmayan Türk Metal Sendikası Manisa 1 Nolu Şube Başkanı Ercan Dereli, işvereni uyardı.

Türk Metal Sendikası, toplu sözleşme için harekete geçeceklerini ilan etti.

ulusal.com.tr