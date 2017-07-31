Türkiye Kamu Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, yarın başlayacak toplu sözleşme görüşmeleri öncesi, yetkili konfederasyon Memur Sen’e birlikte mücadele çağrısı yaptı. Memur ve emeklilerin zam politikasında değişiklik yapılmasını isteyen Koncuk, “memura enflasyon oranında zam sıfır zam anlamına geliyor” dedi.

Kamu Sen’den Memur Sen’e “birlikte mücadele edelim” çağrısı geldi.



Kamu görevlilerinin ve emeklilerinin 4’üncü dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri 1 Ağustos Salı Günü başlıyor.



Memur ve emeklilerinin 2018-2019 yıllarında alacakları maaş zamlarının, sosyal ve özlük haklarının belirleneceği görüşmeler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda yapılacak.



Toplu Sözleşme görüşmelerinde memurları, Memur Sen 13 üye, Türkiye Kamu Sen 1, KESK 1 üyeyle temsil edecek.



Memur örgütleri, Toplu Sözleşme görüşmeleri öncesi taleplerini Devlet Personel Başkanlığı’na teslim etmişti.



Yetkili konfederasyon Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 3 alternatifli bir teklifle masada olacaklarını belirtmişti.



2018 yılı için en düşük dereceli memur maaşlarına 738, ortalama memur maaşlarına 920 Lira zam talep eden Kamu Sen’den ise dikkat çeken bir çağrı geldi. Açıklamayı, Türkiye Kamu Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk yaptı.



Toplu sözleşme görüşmelerini Ulusal kanal’a değerlendiren İsmail Koncuk, memur ve emeklilerin zam politikasında değişiklik yapılmasını istedi.



HABER: TANSEV KARA

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