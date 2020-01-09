Toplu sözleşmede yeni süreç

İşçinin fabrikadaki eylemleri sürerken 10 Ocak'ta önemli bir görüşme yapılacak. Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası ile Türk Metal Sendikası dağılan toplu sözleşme masasında yeniden bir araya gelecek.

Türk Metal Sendikası görüşmelerde yüzde 26,28’lik bir zam teklif etti. İşveren ise yüzde 6,05’lik bir zam teklifiyle işçi tarafına yanıt verdi. Tarafların anlaşamaması üzerine devreye arabulucu girdi. Ancak arabulucu eşliğinde yapılan görüşmelerden de sonuç çıkmadı.

Anlaşma sağlanamaması üzerine arabulucu uzlaşmazlık raporunu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na sundu. Bakanlığın raporu işçi ve işverene tebliğinin ardından ise tarafların anlaşabilmesi için ikinci 60 günlük süreç başlayacak.

Zam oranı ve bazı sosyal hak taleplerinin reddedilmesi üzerine işçi eylemlere başladı. Fabrikalarda yürüyüş, yemekhanelerde proteste ve iş yavaşlatma eylemleri peş peşe geldi.

Gelinen nokta itibariyle işçiler eylemlerin seviyesini günden güne yükseltmeye başladı. Binlerce metal işçisi 6 Ocak'ta günlük toplam 30 dakika iş yavaşlatma eylemi başlattı. 10 Ocak’ta ise bu süre günlük 45 dakika olacak. 13 Ocak’ta ise bu süre 60 dakikaya çıkacak.

Aynı gün İstanbul'da kritik bir toplantı yapılacak. Eylemlerin büyümesi üzerine de işverenden yeni bir görüşme talebi geldi. Taraflar, 10 Ocak Cuma günü yeni bir görüşme yapacak. Ulusal Kanal’ın edindiği bilgiye göre, işveren görüşmede işçi tarafına sunduğu yüzde 6'lık zam teklifini revize edecek.

HABER: SEDA AKYÜZ

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