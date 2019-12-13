Trelleborg fabrikasında grev sürüyor

Gebze'de, Petrol-İş Sendikası'nın örgütlü olduğu Trelleborg fabrikasında, toplu iş sözleşmesi sürecinin tıkanması üzerine başlayan grev sürüyor.

İşverenin yüzde 23'lük zam teklifini kabul etmeyerek üretimi durduran işçiler, grevde 3 günü geride bırakırken, Vatan Partisi üyeleri işçileri ziyaret etti.

Ziyarette, Vatan Partisi Gebze İlçe yöneticilerinin yanı sıra, Merkez Karar Kurulu üyesi Mehmet Akkaya ve Kocaeli İl Sekreteri Sabahat Cicioğlu da yer aldı.

Bursa'da ise, Şetat Madencilik'te 4 aydır maaşlarını alamayan 51 işçi, işverenden alacaklarının bir kısmını talep edince işten atıldı.

Ödenmeyen maaşlar konusunda daha önce de gündeme gelen Şetat Madencilik'in, aylardır maaşlarını ödemediği emekçilerin işine son verirken, iş yasasının hırsızlık gibi yüz kızartıcı suçları kapsayan maddesini kullanması da tepki çekti. İş yaşamında bir nevi "kara liste" olarak kabul edilen söz konusu madde nedeniyle işçiler, ne tazminat alabiliyor ne de işsizlik maaşı… Yeni iş başvurularında da sıkıntı yaşıyorlar.



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