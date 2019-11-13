Türk-İş, 764 bin imzaya ulaştı
Türk-İş, vergi adaletsizliğine karşı başlattığı kampanyada 764 bin imzaya ulaştı. Toplanan imzalar 85 klasör halinde Ak Parti Grup Başkanı Naci Bostancı’ya sunuldu. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Bostancı ile yaptıkları görüşmede imza sayısını 17 milyona ulaştırabileceklerini söyledi. Kampanyanın devam ettiğini belitti.
EMEK 13.11.2019, 19:32
İşçiler vergi adaletsizliğine karşı atağa geçti. 764 bin imza 85 klasör içinde toplandı. İktidar partisine sunuldu.
Türkiye'nin en büyük işçi konfederasyonu Türk-İş'in vergi dilimlerindeki adaletsizliğe karşı başlattığı imza kampanyası yurt genelinde büyük ilgi gördü.
Türk- İş Genel Başkanı Ergün Atalay, toplanan imzaları 12 Kasım'da Ak Parti Grup Başkanı Naci Bostancı'ya iletti.
İmzalar teslim edilse de adaletsizliğin giderilmesi için kampanya hala devam ediyor.
HABER: SEDA AKYÜZ
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