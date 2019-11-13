Türk-İş, 764 bin imzaya ulaştı

İşçiler vergi adaletsizliğine karşı atağa geçti. 764 bin imza 85 klasör içinde toplandı. İktidar partisine sunuldu.

Türkiye'nin en büyük işçi konfederasyonu Türk-İş'in vergi dilimlerindeki adaletsizliğe karşı başlattığı imza kampanyası yurt genelinde büyük ilgi gördü.

Türk- İş Genel Başkanı Ergün Atalay, toplanan imzaları 12 Kasım'da Ak Parti Grup Başkanı Naci Bostancı'ya iletti.

İmzalar teslim edilse de adaletsizliğin giderilmesi için kampanya hala devam ediyor.

HABER: SEDA AKYÜZ

KAMERAMAN: TANSEV KARA

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