Türk İş'ten vergi düzenlemesine eş zamanlı protesto

Türk-İş Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulan vergi düzenindeki yeni değişikliklerle ilgili yasa taslağı hakkında Türkiye’de eş zamanlı olarak basın açıklaması yaptı.

Emekçiler İzmir Konak’tan taleplerini Ankara’ya iletti.

Türk-İş adına açıklama yapan Tezkoop – İş 2 nolu şube başkanı Caner Fırat yaptı. Fırat, vergi kesintileri nedeniyle bir işçinin Ocak ayında aldığı 3 bin 4 yüz dokuz lira net maaşın, yıl sonunda 3 bin altmış TL’ye gerilediğini söyledi.

Vergi düzeninin adil olmadığını belirten Fırat, yeni düzenlemenin de emekçilerin beklentisini karşılamadığını belirtti.

Vergi düzenlemelerinden biri de Turizm Bakanlığından yapıldı. 1 Ekim 2019 tarihinden itibaren otel ve pansiyonlarda turizm payı alınmaya başlandı.

İzmir Otel-Pansiyon Esnaf Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Gönen, yeni düzenleme ile işletmelerin vergi tahsilâtçısı yapılmak istendiğini belirtti.

Gönen konaklama vergisi maktu değil, nispi olmalı ve bu oran yüzde 1’i geçmemeli dedi.



HABER: ÖZGÜR DOĞU SAYMAZ

KAMERA: AKIN KARA

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