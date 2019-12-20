Türk Metal Sendikası Mess'in dayatmasını protesto etti
Türk Metal ile Mess Grup arasındaki Toplu İş Sözleşme süreci tıkandı. Türk Metal Sendikasına üye olan işçiler Koceli, Manisa ve Tekirdağ'da MESS'in dayatmacı tutumunu protesto etti. İşçiler omuz omuza birliktelik mesajı verdi.
EMEK 20.12.2019, 17:20 20.12.2019, 17:43
Türk Metal ile Mess Grup arasındaki Toplu İş Sözleşme süreci tıkanınca işçiler eyleme başladı.
3 ilden Koceli, Manisa ve Tekirdağ'dan peş peşe açıklama geldi. İşçiler meydanlara inip MESS'i hep bir ağızdan protesto etti.
Türk Metal Sendikası Manisa 1 Nolu Şube işçileri 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda eylem yaptı.
Açıklama yapan Türk Metal Sendikası Manisa 1 Nolu Şube Başkanı Ercan Dereli, "Alın terinin karşılığını isteyen emekçinin hakkını yedirmeyeceğiz" dedi.
Çerkezköy ve Kapaklı şubelerine bağlı metal işçileri Çerkezköy Belediye meydanında bir araya geldi.
ulusal.com.tr
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