Türk Metal Sendikası Mess'in dayatmasını protesto etti

Türk Metal ile Mess Grup arasındaki Toplu İş Sözleşme süreci tıkanınca işçiler eyleme başladı.

3 ilden Koceli, Manisa ve Tekirdağ'dan peş peşe açıklama geldi. İşçiler meydanlara inip MESS'i hep bir ağızdan protesto etti.

Türk Metal Sendikası Manisa 1 Nolu Şube işçileri 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda eylem yaptı.



Açıklama yapan Türk Metal Sendikası Manisa 1 Nolu Şube Başkanı Ercan Dereli, "Alın terinin karşılığını isteyen emekçinin hakkını yedirmeyeceğiz" dedi.



Çerkezköy ve Kapaklı şubelerine bağlı metal işçileri Çerkezköy Belediye meydanında bir araya geldi.

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