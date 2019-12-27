Türk Metal ve Mess tekrar bir araya geldi

Devreye arabulucu girdi, ilk toplantıda masadan yine anlaşma çıkmadı. Binlerce metal işçisinin yeni yol haritası ise 28 Aralık’ta açıklanacak.

Yaklaşık 120 bin metal işçisinin 2019-2021 yıllarında alacağı zam oranlarında taraflar arasında anlaşma sağlanamamıştı. Masada işçiyi temsil eden Türk Metal Sendikası yüzde 26,28 zam talep etmişti.

Görüşmelerde işvereni temsil eden Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası ise masaya yüzde 6,05’lik bir artış teklifi getirmişti.

Anlaşma sağlanamamasının ardından metal işçileri harekete geçti ve fabrikalarda işverene uyarı eylemlerini başlattı. Önce vardiya giriş çıkışlarında yürüyüş düzenleyen işçiler daha sonra fazla mesaileri kaldırdı.

İşçilerin eylemleri sürerken taraflar için de 15 günlük arabulucu süreci başladı. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın atadığı arabulucuyla ilk toplantı 25 Aralık’ta yapıldı.

Toplantıda taraflar arabulucuya karşılıklı taleplerini aktardı. Yapılan görüşme sonunda ise masadan uzlaşı çıkmadı. Ulusal Kanal'ın edindiği bilgilere göre bir sonraki toplantı tarihi 3 Ocak.

Tıkanan sürece ilişkin Türk Metal Sendikası eylemler için vites yükseltme kararı aldı. Sendika 28 Aralık’ta Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesindeki Kapaklı Şubesi’nin genel kurulunu yapacak. Genel Başkan Pevrul Kavlak, Ulusal Kanal’ın canlı yayınlayacağı toplantıda işçinin yeni eylem planını açıklayacak.

HABER: SEDA AKYÜZ

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