Türkiye’nin stratejik kuruluşlarından olan Türkiye Petrolleri'nin özelleştirilmesi planı devreye girdi. İlgili karar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı tarafından imzalandı. Türkiye Petrolleri'nin Adıyaman, Batman ve Trakya Bölge Müdürlükleri'ne bağlı çalışan işçiler, bu karara tepki gösterdi. İşçiler hükümete, “Bu karardan dönün” çağrısı yaptı.

Ülkemizin stratejik kuruluşlarından olan Türkiye Petrolleri'nde özelleştirme planı devreye sokuldu. Kuruluşun küçültülmesi için düğmeye basıldı.



Türkiye Petrolleri'nin kuruluşundan bu yana kendi çatısı altında yürüttüğü kuyu tamamlama, sondaj gibi saha hizmetlerini, Turkish Petroleum International Company isimli bir taşeron şirkete devredilme süreci resmen başlatıldı.



İlgili karar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı tarafından imzalanarak bakanlar kurulunun önüne geldi.



Türk İş’e bağlı Petrol İş Sendikası üyesi petrol işçileri, bu karara itiraz etti.



Türkiye Petrolleri'nin Adıyaman, Batman ve Trakya Bölge Müdürlükleri'ne bağlı çalışan işçiler, Ankara’ya gelerek Türkiye Petrolleri Genel Müdürlüğü önünde toplandı.



Petrol-İş Genel Başkanı Ali Ufuk Yaşar eylemi Türkiye Petrolleri’nin küçültülmesine karşı yürüttüklerini belirtti.



İşçiler açıklamanın ardından genel müdürlük binasına girdi, burada oturma eylemi başlattı.



Eylem üzerine Enerji Bakanlığı, Petrol İş yöneticilerini görüşmek için bakanlığa davet etti. Ancak görüşmeden istenilen neticenin alınmadı.



Petrol-İş Türkiye Petrolleri’nin küçültülmesi ve zayıflatılmasına izin vermeyeceğini ve bu karar geri alınana kadar mücadelelerini sürdüreceğini açıkladı.



HABER-KAMERA: TANSEV KARA

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