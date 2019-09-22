Uzel Fabrikası'nın mağdur ettiği bin 500 işçi, 11 yıldır ödenmeyen tazminatlarını alabilmek için mücadeleyi sürdürüyor. İşçiler, seslerini duyurabilmek için bir kez daha İstanbul Rami'de bulunan fabrika önünde biraraya geldi.

100 yılı aşan tarihiyle Uzel Makina, Traktör üretiminde Türk sanayisinin en büyük ve köklü kuruluşlarından biriydi. 2008 yılında iflas ettiğinde Türkiye yerli üretimde önemli bir değerini kaybederken bin 500 işçi tazminatlarını bile alamadan ortada kaldı. İşçiler, o günden bugüne tam 11 yıldır hak mücadelesi veriyorlar.



Uzel Traktör Fabrikası'nın İstanbul Rami'de bulunan yaklaşık 94 dönümlük arazisi ve fabrika binası ihaleyle Vera Varlık şirketine satılmış, işçiler bu satışa itiraz etmişti. Satışın iptaliyle ilgili davaya 25 Eylül Çarşamba günü devam edilecek. Duruşma öncesinde Uzel Fabrikası önünde toplanan işçiler, bir kez daha direniş mesajı verdi.



Uzel işçisi Suat Bektaş'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve iktidara da sitemi vardı. Bektaş, İBB işçilerinin eylemini destekleyen iktidarın tazminat alacakları için yıllardır mücadele eden Uzel işçilerini görmezden geldiğini belirtti.



Eyleme destek veren Nakliyat-İş Sendikası Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu, fabrika arazisini satın alan Vera Varlık şirketinin ilişkilerine dikkat çekti.



Uzel işçileri, satışın iptaliyle ilgili davayı izlemek üzere Çarşamba günü toplu olarak İstanbul Adliyesi'ne gidecek.



HABER-KAMERA : ŞENGÜL DERİN

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